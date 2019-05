Gp Monaco: Hamilton in pole, quarta la Ferrari di Vettel

F1: Monaco; Hamilton in pole, 4/a Ferrari Vettel ++

Bottas secondo completa prima fila Mercedes, terzo Verstappen

ROMA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Prima fila targata Mercedes nel Gran Premio di Montecarlo. Il campione del mondo Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel dietro anche alla Red Bull di Max Verstappen.

Colpo di scena nella prima manche delle qualifiche a Montecarlo. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc non è riuscito a passare la Q1 non andando oltre il 16/o tempo. Il monegasco partirà così dalla 16/a posizione in griglia sul circuito di casa.