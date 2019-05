Cannes: rumors sul Palmares, l'Italia sarebbe fuori

Il traditore di Marco Bellocchio, unico film italiano nel concorso del festival di Cannes quest'anno, non sarebbe nel Palmares secondo quanto apprende l'ANSA nell'imminente vigilia della serata di premiazione. Il film con Pierfrancesco Favino camaleontico Tommaso Buscetta, il super pentito di mafia, non ce l'avrebbe fatta a rientrare tra i premi della giuria presieduta dal messicano Alejandro Gonzalez Inarritu.

Il traditore ha avuto ottime recensioni, un'accoglienza alla premiere mondiale di 13 minuti di applausi e al mercato dei film sta ottenendo grandi riscontri, dall'acquisto Sony per i diritti sull'uscita americana all'approdo in Spagna e Germania. Bellocchio e Favino, con gli altri attori, sono già ripartiti per l'Italia. Tra i rumors forte è quello che riguarda nel Palmares un posto per Parasite del coreano Bong Joon Ho.