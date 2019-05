Belpietro direttore dell'Unità per un giorno, è polemica

L'Unità sarà in edicola oggi sotto la direzione di Maurizio Belpietro. Una decisione che ha scatenato una ridda di polemiche. A partire dal comitato di redazione del giornale che ha parlato di "gesto gravissimo". "Pur non condividendo nulla di quanto è mai stato scritto su quel giornale - la replica di Belpietro -, ho accettato perché è un gesto che serve a garantire la libertà di stampa". L'Unità non va in edicola da un paio d'anni, ma l'editore è obbligato a pubblicare almeno un numero l'anno per evitare che la testata decada.

