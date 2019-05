Aiuta a spegnere incendio, morto

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO (MILANO), 24 MAG - È morto per le complicazioni in seguito alle gravi ustioni subite Martino Iacino, il 55 enne di Arcore (Monza) che giovedì sera è intervenuto per soccorrere Maurizio Bolognesi, 58 anni, vicino di casa di un suo amico, il cui appartamento ha preso fuoco a Cinisello Balsamo (Milano). Bolognesi è tuttora in gravissime condizioni.