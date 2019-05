Ponte: Bucci suggerisce data esplosione

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - "Sapete che a giugno c'è un week end di tre giorni? Molti genovesi potrebbero andare via per il ponte del santo patrono, e tornare e non vedere più il ponte".

Con queste parole il sindaco commissario Marco Bucci ha suggerito il 22, 23 e 24 giugno come probabile data della demolizione dei monconi est di Ponte Morandi, demolizione che avverrà con l'esplosivo. La decisione sarà eventualmente confermata dopo una nuova riunione tecnica tra struttura commissariale, ati dei demolitori, Asl, Arpal e Rina. "Auspico che dalla riunione arriveremo alla decisione definitiva", ha aggiunto Bucci. Da confermare, quindi, modalità e giorni ma se quanto anticipato venisse ufficializzato mancherebbe esattamente un mese al giorno della demolizione. Da capire, ancora, quale sarà la gestione delle evacuazioni, che avverranno in via precauzionale nonostante i test anti-polveri, compreso quello sull'amianto, abbiano dato risultati confortanti.