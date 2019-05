Pm indaga su manifestanti e polizia

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - La procura di Genova ha aperto 2 fascicoli sugli scontri di ieri, entrambi per ora contro ignoti: uno per resistenza, danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi per i manifestanti e l'altro contro il gruppo di poliziotti del Reparto Mobile che ha picchiato il giornalista di Repubblica. Le ipotesi di reato sono lesioni aggravate dall'uso dell'arma e dalla gravità delle lesioni. Intanto i due arrestati verranno processati per direttissima, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. "Non so se fossero tutti genovesi quelli che sono venuti con caschi, spranghe, bastoni. Da me non troverete mai una parola di difesa per chi viene in città a fare queste cose" ha detto il sindaco Marco Bucci. "E' assurdo che accadano fatti del genere - ha detto il procuratore Cozzi -. Il giornalista Origone era in piazza a svolgere il suo lavoro di cronista in modo pacifico e non so come possa essere stato scambiato per un facinoroso".