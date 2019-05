Casamonica: blitz a Roma, perquisizioni

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sono in corso da questa mattina una ventina di perquisizioni in varie zone di Roma a carico di esponenti della famiglia Casamonica. Ad eseguirle polizia, carabinieri e guardia di finanza coordinati dalla procura di Roma. Secondo quanto si è appreso i carabinieri sono ora presenti in via della Selvotta in zona Vermicino, in periferia, dove stanno liberando una villa confiscata al clan che era ancora abitata da componenti della famiglia. Le forze dell'ordine starebbero cercando in particolare armi e droga e le perquisizioni stanno riguardando esponenti delle famiglie Casamonica e Di Silvio. Nel corso del blitz è stata eseguita anche una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giacomina Casamonica, moglie del capoclan che si trova attualmente ristretto a Sassari in regime di 41 bis, che si trovava nella villa (già confiscata) in regime di arresti domiciliari.