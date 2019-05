Consigliera municipale M5S passa a Lega

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La consigliera municipale del XIV Municipio di Roma, Rita Angelini, lascia il Movimento 5 Stelle e passa alla Lega. Ad annunciarlo sono il deputato leghista Francesco Zicchieri e il coordinatore del partito nel Municipio, Fernando Urciuolo. "Si tratta di una persona stimata e tra le più votate nelle scorse elezioni amministrative nelle fila del Movimento 5 Stelle - scrivono - È indubbio che la sindaca Raggi continua a perdere pezzi nella Capitale ogni giorno che passa.

La connotazione politica nei vari parlamentini locali è, a oggi, molto diversa dal 2016; segno evidente di un fallimento che vede come prima responsabile proprio la sindaca e la giunta che la sostiene. Peraltro, la Angelini fa parte proprio del territorio della Raggi". "A questo punto - concludono Zicchieri e Urciuolo - ci auguriamo non solo che il municipio in questione sia commissariato per l'esigua maggioranza che oggi dispone, ma che anche Roma sia liberata al più presto per tutti i fallimenti registrati da tre anni a questa parte".