Bus in scarpata, c'è doppio senso marcia

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Continua a essere chiusa l'Autopalio in direzione di Siena, in corrispondenza del tratto dove questa mattina un pullman si è ribaltato provocando la morte di una passeggera e numerosi feriti, mentre sulla carreggiata opposta, in direzione Firenze, è stato istituito il doppio senso di marcia. Lo rende noto l'Anas spiegando che al momento il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.