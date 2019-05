Sicurezza:Salvini, dl bis limato, pronto

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Il decreto sicurezza bis si occupa di lotta a camorra e scafisti, difesa di poliziotti e carabinieri in strada, dà più potere alle forze dell'ordine, combatte la violenza fuori dagli stadi. Sono 17 articoli pronti, limati ieri notte. Il decreto è pronto, io sono pronto, non è un testo che serve a Salvini, ma agli italiani e prima viene approvato meglio è. Se qualcuno dice 'facciamo dopo le elezioni perchè se no gli italiani votano Lega' fanno un ragionamento sciocco, fanno un favore ai camorristi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al programma 'Uno mattina' su Rai 1.