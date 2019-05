Omicidio vicino Roma: pm, si è difesa

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Al momento la ragazza è indagata per eccesso colposo di legittima difesa, ma non è escluso che, nelle prossime 2 settimane, si possa chiedere al gip l'archiviazione perché la ragazza, allo stato degli atti a nostra conoscenza, ha agito per difendersi". A dirlo il Procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto parlando della posizione di Deborah Sciacquatori che ha ucciso il padre per difendere i familiari dall'ennesimo episodio di violenza domestica.