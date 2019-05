Via libera del Cdm a Zafarana a Gdf e Mazzotta a Ragioneria Stato

Via libera del Consiglio dei ministri alle nomine di Biagio Mazzotta alla Ragioneria Generale dello Stato, Giuseppe Zafarana a capo della Guardia di Finanza e Pasquale Tridico all'Inps.



"Benché non sussista un problema di incompatibilità, una volta nominato ragioniere generale" Biagio Mazzotta "si dimetterà dalla presidenza di Sogei e dal collegio dei revisori dell'Ente Parco Colosseo". Lo fanno sapere dal Mef dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla nomina. Quanto alla posizione in Rai, dove è presidente del collegio sindacale, "la sua nomina è in scadenza e non sarà rinnovata". Pubblicando il curriculum del nuovo Ragioniere, che succede a Daniele Franco, il Mef sottolinea anche che Mazzotta "è appassionato di sport e pratica il nuoto e il calcio" mentre "cinema e musei" sono "gli altri suoi grandi interessi".

Zafarana, 55 enne piacentino, si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi, nominato nell'aprile del 2016 dal governo Renzi, e subito si troverà ad affrontare due temi molto delicati: la lotta alla grande evasione fiscale, sulla quale il governo ha ribadito più volte di voler puntare per recuperare risorse in vista della manovra d'autunno, e le verifiche sulla regolarità dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la misura bandiera dei cinquestelle. Entrato in Accademia 38 anni fa, Zafarana ha ricoperto diversi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: dal 2001 al 2003 ha retto l'ufficio del comandante generale, per cinque anni - dal 2003 al 2008 - è stato comandante provinciale di Roma, l'anno successivo è stato a capo dell'ufficio personale ufficiali e per altri 4 anni, dal 2009 al 2013, ha diretto il I reparto del comando generale. Dopo aver comandato l'Accademia delle Fiamme Gialle per due anni ed essere stato comandante regionale in Lombardia, a novembre del 2018 ha assunto l'incarico di capo di Stato maggiore del comando Generale della Guardia di Finanza. Due lauree, in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria, e un master alla Bocconi, il generale Zafarana è commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana e ha svolto nel corso della sua lunga carriera attività d'insegnamento in tutti gli istituti di formazione del Corpo.