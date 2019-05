Salvati otto tedeschi su catamarano

(ANSA) - SALERNO, 20 MAG - La Guardia Costiera di Salerno ha soccorso otto persone di nazionalità tedesca a bordo di un catamarano in difficoltà al largo del litorale cittadino, nel tratto di mare antistante il litorale di Pastena. Il conducente del catamarano di 12 metri ha chiesto aiuto via radio dicendo di non riuscire a governare l'imbarcazione a causa di un'avaria e di temere un impatto con la scogliera presente nelle immediate vicinanze. La sala operativa della Capitaneria di porto di Salerno si è attivata per prestare soccorso alle otto persone a bordo, tutte di nazionalità tedesca, riuscendo a localizzare il catamarano e a scongiurarne l'impatto contro gli scogli.

L'operazione di soccorso in mare, resa difficoltosa dalle condizioni meteo meteo-marine avverse, si è conclusa positivamente. Tutti gli occupanti dell'imbarcazione, infatti, in breve tempo sono stati tratti in salvo, senza necessità di assistenza medica e l'unità è stata ormeggiata al Molo Manfredi del porto Commerciale di Salerno.(ANSA).