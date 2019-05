Excelsior, la squadra che non vince mai

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - In 18 campionati solo tre vittorie e 5 pareggi contro oltre 350 sconfitte. 230 gol fatti contro 2.700 reti subite: sono i numeri della squadra di calcio Excelsior Bolzano diventata famosa per essere la più perdente di sempre, ma anche la più corretta e quella che festeggia ogni partita persa come se l'avesse vinta.

Gioca nel campionato di terza categoria della Figc in Provincia di Bolzano e permette a tutti di giocare lo stesso numero di minuti. Si tratta di un progetto di integrazione sociale e di educazione attraverso il volano dell'attività sportiva, come spiega il suo presidente Mirco Marchiodi.

Imparare a vivere secondo la filosofia del fair play, sia dentro che fuori dal campo. In 17 campionati (quest'anno manca ancora una partita) sono 13 le Coppe Disciplina vinte, con la quale viene premiata la squadra più rispettosa.