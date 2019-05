Cadono calcinacci, studentessa ferita

(ANSA) - TORINO, 20 MAY - Una studentessa delle scuole medie di Rivarolo (Torino) è rimasta lievemente ferita oggi, all'interno di un aula del plesso, colpita in testa dai calcinacci che si sono staccati dal controsoffitto. La ragazzina sta bene, ma è stata per precauzione portata al pronto soccorso dai genitori. Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte del gli uffici del Municipio per capire che cosa abbia provocato il crollo, verificatosi nell'ala più recente della scuola media, quella inaugurata nel 2003.ß