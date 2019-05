Agguato contro armiere cosca, si salva

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 20 MAG - Un vero e proprio assalto, messo in atto da un commando composto da almeno tre persone armate di fucile caricato a pallettoni e di pistola. É quello messo in atto nella tarda serata di ieri a Vibo Valentia contro Dominic Signoretta, di 43 anni, considerato l'armiere della cosca Mancuso della 'ndrangheta e vicino al boss Pantaleone Mancuso, attualmente detenuto e padre del pentito Emanuele. Signoretta si é salvato solo perché ha avuto la prontezza di rientrare precipitosamente in casa nel momento in cui ha avvertito i primi spari. I colpi di arma da fuoco contro di lui si sono infranti contro il muro esterno della casa, lasciando segni profondi.

Sull'agguato hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia.

Dominic Signoretta si trova attualmente agli arresti domiciliari per scontare due condanne per detenzione abusiva di armi e e per traffico di droga.

Sull'agguato é stata inviata un'informativa di reato alla Procura antimafia di Catanzaro.