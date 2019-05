Coniugi morti, è omicidio-suicidio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 MAG - Due anziani coniugi, Felice Romeo e Anna Cassalia, rispettivamente di 85 e 76 anni, sono stati trovati morti stamani a Reggio Calabria. Secondo le prime indagini della polizia, si tratta di un caso di omicidio suicidio. I corpi sono stati trovati riversi per terra all'interno del cortile condominiale dell'abitazione, una villetta a tre piani nel quartiere Gallico Marina. A chiamare gli agenti delle Volanti della Questura è stato uno stretto congiunto della coppia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo soffriva di disturbi legati all'età. Sul posto stanno lavorando i tecnici della polizia scientifica per accertare l'esatta dinamica dei fatti. La pistola utilizzata era regolarmente detenuta. La coppia non era conosciuta dalle forze di polizia per fatti pregressi.