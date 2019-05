Terremoto: i comitati protestano a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Alcune centinaia di persone appartenenti al coordinamento dei comitati dei terremotati per il sisma che colpì le regioni del centro Italia nell'agosto 2016, stanno manifestando in piazza Montecitorio per chiedere "subito la ricostruzione". Sono entrati nella piazza al grido di "non ci rappresentate". Hanno tamburi e fischietti e denunciano la mancanza di un decreto ad hoc per le zone terremotate.