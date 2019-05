Sequestrati 3 t. formaggi e 600 kg pesto

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Tre tonnellate di formaggi e salumi scaduti da mesi o ammuffiti, 4.500 confezioni di pesto e salsa di noci spacciati per freschi, dolci e biscotti industriali venduti come artigianali sono stati scoperti dai carabinieri del Nas di Genova. A Lavagna i militari hanno chiuso due depositi e denunciato due persone dopo la scoperta di tre t. di formaggi e salumi, per un valore di 40 mila euro, conservati in pessime condizioni igieniche, scaduti da mesi e ammuffiti. I due locali sono stati chiusi. A Genova, il legale rappresentante di una ditta che si occupa di produzione di conserve vegetali è stato denunciato per frode alimentare. Sequestrati 600 kg di pesto e salsa di noci. I vasetti erano stati etichettati con false indicazioni su qualità degli ingredienti e provenienza del prodotto ottenuto da semilavorato congelato. A Rapallo denunciato sempre per frode alimentare il legale rappresentante di una rivendita di prodotti da forno che spacciava per artigianali prodotti industriali, vendendoli al doppio del prezzo.