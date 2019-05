Papa,economia spersonalizzata schiavizza

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 MAG - "L'economia, nata per essere 'cura della casa', è diventata spersonalizzata; anziché servire l'uomo, lo schiavizza, asservendolo a meccanismi finanziari sempre più distanti dalla vita reale e sempre meno governabili". Lo ha detto papa Francesco incontrando i membri della Federazione Europea dei Banchi Alimentari in Vaticano. "Di fronte a un contesto economico malato - ha sottolineato - non si può intervenire brutalmente, col rischio di uccidere, ma occorre prestare cure: non è destabilizzando o sognando un ritorno al passato che si sistemano le cose, ma alimentando il bene, intraprendendo percorsi sani e solidali". Secondo Bergoglio, bisogna "sostenere chi vuole cambiare in meglio" favorendo "modelli di crescita basati sull'equità sociale, sulla dignità delle persone, sulle famiglie, sull'avvenire dei giovani, sul rispetto dell'ambiente". "Un'economia circolare - ha concluso - non è più rimandabile".