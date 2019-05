Sequestro beni per 13 mln a imprenditore

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 MAG - Beni per un valore di oltre 13 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza all'imprenditore Carmelo Sposato, di 45 anni, già assessore allo Sport, turismo e spettacolo del comune di Taurianova, ritenuto intraneo alla cosca Sposato-Tallarida, operante a Taurianova.

Sposato era stato arrestato nel corso dell'operazione "Terramara closed" - che nel dicembre 2017 portò all'arresto di 47 persone - per associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Nel corso delle successive indagini patrimoniali, eseguite dal Gico della Guardia di finanza, sono state ricostruite le acquisizioni patrimoniali, dirette o indirette, effettuate nell'arco temporale dal 1997 ad oggi ed è emersa la sproporzione tra i redditi ed il patrimonio. Ma soprattutto sarebbe emersa, riferisce la finanza, "la natura mafiosa dell'attività d'impresa svolta nel tempo" da Sposato, indicato come "imprenditore espressione della cosca di riferimento".