Finti vaccini: un rinvio a giudizio

(ANSA) - UDINE, 17 MAG - L'assistente sanitaria trevigiana sospettata di aver finto la somministrazione dei vaccini ad alcuni bambini, prima nel distretto sanitario del Medio Friuli (Udine) e poi nell'Usl 2 di Treviso, è stata rinviata a giudizio dal gruppo del tribunale di Udine. Il processo comincerà il 24 settembre davanti al tribunale in composizione collegiale.

Il gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba ha ritenuto "necessario il vaglio dibattimentale per accertare la sussistenza dei reati negli elementi obiettivo e soggettivo e l'attribuibilità degli stessi all'odierna imputata". Per questi motivi, dopo circa un'ora di camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio dell'assistente sanitaria trevigiana per le ipotesi di reato che le sono state contestate dalla Procura: peculato, omissione d'atti d'ufficio e falsità in certificati.

Accuse che l'assistente ha sempre respinto. (ANSA).