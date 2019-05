Cassonetti vecchi ammassati,una denuncia

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Un centinaio di cassonetti in disuso ammassati e smontati in una strada pubblica, in località Pianvallico nel comune di Scarperia (Firenze), in attesa di essere conferiti negli appositi impianti. Sono stati scoperti dai carabinieri forestali, che hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi il legale rappresentante di Alia, la spa deputata alla gestisce i servizi ambientali a Firenze nella Toscana centrale. L'area dove erano stati stoccati i rifiuti (108 cassonetti di materiale metallico già smontati e 90 telai metallici di supporto cassonetti) è stata sequestrata.