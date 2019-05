Cargo con armi: a Genova lunedì mattina

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - E' atteso lunedì a Genova il cargo saudita Bahri Yanbu che trasporta armamenti che l'Arabia userebbe nella guerra in Yemen. Alla Capitaneria è arrivata la richiesta d'accosto. "Ora attendiamo il nulla osta del terminalista per confermare l'attracco. Aspettiamo di sapere se in banchina c'è posto". Il cargo, proveniente dal porto di Santander, attraccherebbe al terminal Gmt. A Genova la nave imbarcherà materiale civile. Portuali, partiti, sindacati e pacifisti vorrebbero che venisse impedito l'attracco, sulla scia di quanto avvenuto a Le Havre, dove il cargo doveva imbarcare cannoni di fabbricazione francese, mentre in quello di Anversa aveva caricato munizioni. Nel pomeriggio si terrà un'assemblea dei portuali per decidere quali manifestazioni adottare.

Prefettura e Capitaneria hanno sottolineato "che non ci sono rilievi per impedire l'accosto". Sono 35 anni che la compagnia Bahri fa servizio di linea nel porto di Genova dove, secondo quanto apprende l'ANSA, non ha mai caricato merce militare.