Bomba aereo a Fossano, brillata domenica

(ANSA) - CUNEO, 17 MAG - Sarà fatta brillare domenica la bomba d'aereo americana, risalente alla Seconda guerra mondiale, trovata all'interno della caserma Dalla Chiesa di Fossano (Cuneo). Per alcune ore gli abitanti di via Cuneo, via Mondovì e strada Santo Stefano, quasi 250 persone, dovranno lasciare le rispettive abitazioni entro le 7.30, mentre il centro storico di Fossano sarà chiuso al transito anche a piedi.

Nel corso dell'ultimo incontro operativo, questa mattina a Cuneo, si è deciso che nella zona rossa le abitazioni dovranno avere le persiane chiuse e le tapparelle abbassate. Le auto dovranno essere portate fuori dalle zone di pericolo e i residenti sono invitati a chiudere il gas.

Sospesa, tra le 8 e le 11, la circolazione ferroviaria tra Mondovì, Savigliano e Cuneo. Alcuni treni regionali saranno sostituiti con bus o modificheranno il loro percorso.

Le operazioni di disinnesco dovrebbero concludersi entro le 10.