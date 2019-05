Salvini a Grillo, calci li dai ad altri

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Da Renzi, Boldrini e Saviano lo capisco, ma da Grillo... Reati in calo del 15%, sbarchi in calo del 90%, 8.000 nuovi uomini e donne in divisa assunti... Forse i calci dovrebbe darli a qualcun altro, voi che ne dite?". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, postando la copertina di 7 con la frase di Beppe Grillo: "Salvini? Lo manderei a lavorare a calci".