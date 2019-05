Mps: chiesti 8 anni per Mussari e Vigni

La condanna degli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri rispettivamente a 8 anni e 4 milioni di multa per i primi due e e a 6 anni e 1.5 milioni di multa per il terzo è stata chiesta oggi dai pm di Milano nel processo a 16 imputati con al centro le operazioni Santorini e Alexandria, Fresh e Chianti Classico.

Chiesta anche la condanna di Nomura e di Deutsche Bank AG.

Chiesta l'assoluzione di due manager della banca tedesca e della sua filiale londinese. La Procura di Milano nell'ambito del processo sul caso Mps a carico degli ex vertici della banca ha chiesto la confisca di 444,8 milioni per Nomura e di 440,9 milioni per Deutsche Bank AG, i due istituti di credito imputati in qualità di enti. Il pm Giordano Baggio ha chiesto anche al tribunale la condanna a 1,8 milioni di multa per ciascuna delle due banche.