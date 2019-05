Morto escursionista recuperato su Cusna

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 MAG - È morto l'escursionista di 69 anni recuperato questa mattina insieme a un amico sul monte Cusna, sull'Appennino reggiano, in condizioni disperate.

Arrivato in arresto cardiaco all'ospedale Maggiore di Parma, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione. Lo confermano fonti sanitarie. La vittima si chiamava Ivo Varini, ed era residente ad Albinea (Reggio Emilia).

L'uomo e un amico escursionista di 76 anni erano rimasti bloccati ieri in tarda mattinata sul monte sorpresi da una tormenta di neve e da nebbia che avevano impedito loro il rientro a casa. Al 76enne è andata meglio: dopo alcune cure per lo stato di ipotermia ha rifiutato il ricovero in ospedale.