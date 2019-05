Corruzione, coinvolto ex sindaco

(ANSA) - SALERNO, 16 MAG - Vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Sapri (Salerno), che dall'alba stanno eseguendo 12 misure cautelari emesse dalla Procura di Vallo della Lucania. Coinvolti a vario titolo un ex sindaco di Camerota (Salerno), ex assessori ed ex consiglieri per una serie di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. L'indagine, denominata "Kamaraton", ha permesso di ricostruire numerosi episodi di corruzione, peculato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, appalti truccati e distrazione di denaro ad opera degli ex amministratori comunali del comune cilentano. I carabinieri hanno così scoperto l'esistenza e la piena attività di un'associazione per delinquere dal 2012 al 2017, finalizzata proprio alla commissione di un numero indefinito di reati contro la pubblica amministrazione e pubblica.