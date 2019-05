Bussetti omaggia maestra sempre presente

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "Gli studenti erano la sua famiglia, la scuola la sua casa. La maestra Pina era tanto amata dai ragazzi che alla notizia della sua scomparsa hanno organizzato una fiaccolata in suo ricordo". E' l'omaggio che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, fa, sulla sua pagina Facebook, della maestra Pina Aversa la cui scomparsa a Boscoreale (Napoli) e il ricordo per il suo impegno assiduo per la scuola ha suscitato profonda commozione tra i suoi colleghi di lavoro e gli alunni di ogni generazione che si sono radunati in occasione dei suoi funerali.

"E' la conferma - aggiunge Bussetti - che insegnare non è un lavoro come gli altri. E' speciale. A Pina e a tutte le persone come lei che, lontano dalle luci dei riflettori, danno la vita per la nostra comunità. Siete il nostro orgoglio".

Palloncini bianchi e azzurri per la loro maestra, lo stendardo listato a lutto, una frase scritta con mani di bimbi, un corteo triste ed incredulo quello in occasione dei suoi funerali.