Assemblea Cei, lotta pedofilia tra temi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 MAG - Il via libera alle Linee guida per la tutela dei minori è il punto centrale nell'agenda dell'Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana che si aprirà in Vaticano a partire da lunedì 20 maggio e fino al 23. Una assise che si colloca proprio alla vigilia delle Europee ed è immaginabile che il confronto dei vescovi verta anche su questo appuntamento cruciale per il continente che si appresta a scegliere tra la linea dell'integrazione e della solidarietà e quella sovranista e populista.

Ad aprire i lavori nell'Aula del Sinodo, lunedì 20 maggio, sarà Papa Francesco, con un intervento pubblico alle 16:30 e, quindi, l'incontro a porte chiuse con i vescovi. Martedì 21, alle 9.00, è prevista l'introduzione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Cei. Poi il confronto proseguirà fino al 23 maggio.

Nell'assise si parlerà anche della missionarietà della Chiesa.

Oggi il Papa ha ricevuto Bassetti in Vaticano.