Zollner, castrazione chimica non risolve

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "La castrazione non cambierebbe il desiderio di un vero pedofilo, la sua mente, il suo sistema emotivo-affettivo-relazionale e formato a partire da questo desiderio che può essere vissuto realmente oppure anche nella fantasia". Lo chiarisce padre Hans Zollner, gesuita, presidente del Centro per la Protezione dei Minori presso la Pontificia Università Gregoriana e tra i massimi esperti della Chiesa in tema di abusi sessuali, affrontando un tema dell'attualità politica come la proposta di castrazione chimica. "Ciò non cambia con la castrazione - spiega - cambia che non può avere un atto sessuale reale come uno stupro e comunque potrebbe continuare ad abusare con altre prassi sessuali e anche tramite Internet, una delle fonti più difficili da contrastare oggi".

"La proposta non risolve il problema di fondo ma ci sono anche abusatori che la richiedono perché si rendono conto di essere un pericolo per i bambini. Certamente, è un tema delicato", aggiunge Zollner.