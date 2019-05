Violenza sessuale, accusati 4 dominicani

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 15 MAG - I Carabinieri della compagnia di Ischia (Napoli) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 giovani dominicani residenti sull'isola. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura per i Minorenni di Napoli dopo un'attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Ischia. I 4 dominicani sono accusati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo consumata nei confronti di due giovani. Le indagini sono iniziate con la denuncia delle vittime e sono state eseguite con intercettazioni ambientali e con una serie di acquisizioni di testimonianze. Gli elementi raccolti - secondo i Carabinieri - hanno permesso di ricostruire quattro episodi di violenza consumati quando gli indagati e le vittime erano minorenni.

Due indagati sono stati colpiti dal provvedimento del collocamento in comunità, uno da quello della permanenza in casa e uno da quello delle prescrizioni.(ANSA).