Sequestri in zona turistica Lignano

(ANSA) - LIGNANO SABBIADORO (UDINE), 15 MAG - I carabinieri del Nas di Udine stanno eseguendo da stamani una operazione che prevede il sequestro di un cantiere edile dove sono in corso operazioni conclusive per la costruzione di un complesso turistico a Lignano, in località Riviera. I militari stanno anche apponendo i sigilli a un ristorante poco distante, nella stessa località. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Udine su richiesta della Procura nell'ambito di una indagine in cui sono contestati i reati di abuso di ufficio, falso ideologico e violazione di norme urbanistiche. (ANSA).