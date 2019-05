Operaio muore travolto da muro in ditta

(ANSA) - BERGAMO, 15 MAG - Un operaio di 61 anni, Livio Torri, è deceduto oggi pomeriggio, travolto da un muro mentre si trovava al lavoro alla ditta 'Comac' di Bonate Sotto in provincia di Bergamo, in via I Maggio. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, sarebbe stato travolto da un muro in cemento mentre il manufatto veniva tagliato. Vani purtroppo i soccorsi dei mezzi del 118: sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco, un'autopompa e un'autogru da Bergamo. Presente anche Ats per i rilievi.