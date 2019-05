Maxi sequestro beni a Casamonica

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Maxi sequestro di beni da oltre un milione e mezzo di euro a componenti della famiglia Casamonica.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, che ha riguardato vari conti correnti, un'auto, contanti, gioielli, molti dei quali rinvenuti nella disponibilità degli indagati durante le perquisizioni eseguite lo scorso 15 aprile nell'ambito dell'operazione "Gramigna bis". Fra i beni sequestrati anche una cappella funeraria gentilizia costruita nel cimitero di Ciampino e riconducibile ad alcuni appartenenti della famiglia. Eseguiti anche altri due arresti per intestazione fittizia di beni e in un caso con l'aggravante del metodo mafioso. Lo scorso 15 aprile è stata notificata un'ordinanza che disponeva misure cautelari per 23 persone.