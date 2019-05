Matera 2019:1 mln per trasporto su ferro

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Nella cabina di regia per il Fondo di sviluppo e coesione che ho presieduto ieri sera, ho previsto uno stanziamento di 1 milione di euro, aggiuntivo sul Patto per la Basilicata, destinato a Matera e, in particolare, al trasporto su ferro. Tale stanziamento diventerà definitivo questa sera, quando si riunirà il Cipe". Lo afferma, in una nota, il ministro per il Sud Barbara Lezzi. "Queste risorse saranno utilizzate - spiega - per la tratta Bari-Matera delle ferrovie Fal (Ferrovie Appulo Lucane) nei giorni festivi e, dunque, agevoleranno sensibilmente il trasporto di cittadini e turisti da, e per, la Capitale europea della Cultura. Questo è stato l'unico modo per superare le inspiegabili lentezze burocratiche che, pur in presenza delle risorse, hanno reso impossibile l'avvio di questo servizio. Ora non ci sono più alibi, bisogna partire".