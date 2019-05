Gdf sequestra scuola abusiva

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - I finanzieri della Compagnia di Rho, su disposizione del Tribunale di Milano, hanno sequestrato una scuola abusiva per parrucchieri ed estetisti, la cui titolare è stata denunciata "per esercizio abusivo dell'attività di istruzione" e per truffa aggravata.

A seguito di querele e accertamenti, la Gdf ha verificato che la scuola, nonostante la pubblicità diffusa anche online tramite un proprio sito, non aveva, in realtà, la "preventiva speciale abilitazione richiesta ai sensi delle norme regionali".

Nonostante la mancanza dei requisiti e malgrado avesse ricevuto una diffida da parte della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia dal diffondere false informazioni sul riconoscimento di titoli di studio, la scuola avrebbe erogato abusivamente i corsi, anche a minorenni, al termine dei quali venivano rilasciati attestati e diplomi per l'esercizio dell'attività di parrucchieri-estetisti privi di validità legale, ma che costavano ai frequentatori fino a 2500 euro l'uno.