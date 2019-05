Droga: arrestati nonna, padre e figlio

(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 15 MAG - Nonna, papà e figlio di Seregno (Monza) sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza con accuse a vario titolo per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. In manette anche un altro spacciatore. La famiglia di pusher, composta da una donna si 75 anni, dal figlio di 51 e dal nipote di 22, appena diventato a sua volta papà, è accusata di aver gestito un giro di spaccio di cocaina in Brianza. Al traffico di droga, con ramificazioni fino alla provincia di Varese, partecipavano anche altre due persone già arrestate nel corso delle indagini.