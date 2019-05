Cabarettista Ascoli si 'candida' con Pdz

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 MAG - Sette aspiranti sindaci, 25 liste, 733 candidati per il consiglio comunale di Ascoli Piceno.

Un vero e proprio esercito che ha suscitato l'ironia del cabarettista locale Stefano Tisi, al quale per altro varie liste avevano chiesto di candidarsi. Da qualche giorno in città campeggiano oltre 50 manifesti elettorali di un ulteriore 'candidato' con il logo del "PdZ-Partito della zappa" e il nome di Magnapane Costante con lo slogan "Il tuo sindaco"; la foto del finto candidato è quella di un uomo ben vestito dall'aria spavalda che al posto della cravatta indossa un tovagliolo sporco di sugo come se avesse appena finito di mangiare… e anche tanto. La gente che passeggia per le vie di Ascoli, stupita e divertita; chi fa un selfie, chi fotografa il manifesto e chi esclama "ci mancava?!", oppure "questo è il migliore!".