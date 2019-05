Autonomia: Stefani, a breve in Cdm bozza

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Mi appresto a portare nel consiglio dei ministri una bozza di intesa" sull'autonomia differenziata "affinché si discuta" con le modalità che saranno decise dal Parlamento. Lo ha annunciato Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, rispondendo al question time alla Camera.

Il dibattito sull'Autonomia - ha auspicato il ministro - deve svolgersi all'interno delle Camere e non sui media. "Quali saranno le scelte di Camera e Senato, il vero dibattito ed il vero confronto sul regionalismo differenziato - ha sottolineato Stefani - si faranno dentro queste Aule, che saranno madri dell'attuazione di una importante norma costituzionale, e non fuori dalle stesse, sterilizzati magari in polemiche su media ed ai microfoni che a poco o a nulla servono".