Sblocca cantieri: Cantone, presenta norme pericolose

"Lo sblocca-cantieri ha vari aspetti problematici: semplifica gli affidamenti sotto i 200mila euro, che sono tantissimi negli enti locali, e questa è una norma pericolosa. Prevede eccessive deroghe ai commissari di governo. Poi c'è la norma sui subappalti che ha una serie di rischi collegati alle infiltrazione mafiose ed è pericolosa sul piano della qualità delle opere: è noto che i subappaltatori operano in regime di ulteriore risparmio: più che al far bene si pensa al 'fare comunque'" Così a Sky il presidente dell'Anac Raffaele Cantone.



"Torniamo all'ordinarietà, dà certezza. Sono più le deroghe che le regole, ma le deroghe quando diventano prevalenti non aiutano nessuno". E' l'invito del presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, intervenuto ad un convegno dell'Ance sullo Sblocca Cantieri. Buscema ha denunciato anche "un certo sgomento" degli operatori per il continuo cambio delle regole: "le modifiche non riescono a sedimentarsi che già sono cambiate. Gli enti locali sono alla ricerca di regole da applicare, regole certe, regole semplici".