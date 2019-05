Raduno Bersaglieri, in 100 mila a Matera

(ANSA) - MATERA, 14 MAG - Sono circa 100 mila i bersaglieri attesi a Matera domenica prossima, 19 maggio, in occasione del 67/o Raduno nazionale: lo ha annunciato oggi - nella città dei Sassi, Capitale europea della Cultura 2019 - il presidente dell'Associazione nazionale Bersaglieri, generale di brigata Ottavio Renzi.

La sfilata - su un percorso di due chilometri e mezzo - si svolgerà con 60 fanfare (una delle quali con una pattuglia in bicicletta) e attraverserà alcune delle strade principali di Matera. Il raduno comincia però già oggi e, fino a sabato, prevede incontri, anche nelle scuole, mostre, concerti, conferenze, presentazione di libri e un annullo filatelico speciale. Moltissimi bersaglieri, fra i quali uno di 101 anni, residente in provincia di Bari, sono già a Matera.