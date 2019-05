Migrante da Africa dentro un container

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 MAG - Un migrante è stato trovato all'interno di un container della Vectorys, società che ha una delle sue sedi a Novi Ligure, nell'Alessandrino. Ad accorgersi della sua presenza è stato il conducente del camion. Il migrante, di cui non si conoscono le generalità, si trova ora in ospedale per le cure del caso.

Ad avvisare del ritrovamento è stata l'azienda multinazionale specializzata in trasporto e logistica sul Nord Africa. Il container, secondo quanto appreso, era stato imbarcato in Tunisia e scaricato a Genova, per poi essere trasferito nella sede operativa dell'azienda alla periferia di Novi Ligure.