Convegno antifascista vicino raduno Lega

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Nel giorno in cui la Lega chiude la campagna elettorale per le europee con gli altri partiti sovranisti del continente in piazza Duomo a Milano, a Palazzo Marino, sede del Comune che si trova a poche centinaia di metri, l'associazione Partigiani ha organizzato un incontro dal titolo 'Per un'Italia e un'Europa pienamente antifasciste'.

"Le differenze, legate al genere, all'etnia, alla condizione sociale, alla religione, all'orientamento sessuale, alla nazione di provenienza, stanno diventando sempre di più un'occasione per creare nuove persone da segregare, nemici da perseguire o individui da emarginare - ha sottolineato il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati -. È ora di dire basta. Lo Stato deve manifestare pienamente la sua natura antifascista, sciogliendo le organizzazioni neofasciste e neonaziste". E i cittadini devono partecipare al voto: "Dobbiamo assumere l'impegno solenne a realizzare gli ideali per cui tanti sacrifici sono stati compiuti dai Combattenti Italiani ed Europei per la Libertà".