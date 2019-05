Canapa sativa, Ps chiude negozio 1 mese

(ANSA) - MODENA, 14 MAG - Undici campioni di sostanza contenevano una percentuale di principio attivo superiore al limite consentito dalla legge: per questo motivo, spiega la questura di Modena, nella giornata di ieri la squadra mobile nella città emiliana ha notificato la chiusura a un esercizio commerciale specializzato in prodotti a base di canapa sativa. Il provvedimento di sospensione dell'attività, sulla base dell'articolo 100 del Tulps, è stato consegnato al responsabile dagli uomini della mobile insieme a quelli della squadra amministrativa. Nel corso di un controllo del 14 gennaio scorso, che rientrava nell'attività di monitoraggio di esercizi pubblici che commercializzano prodotti a base, appunto, di canapa sativa, la polizia aveva sottoposto a sequestro numerose confezioni di estratti di canapa e di infiorescenze essiccate, sulle quali non erano indicate né la filiera produttiva né il principio attivo.