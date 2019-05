Allarme Esercito,mancano giovani reclute

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il fascino della divisa non fa più presa tra i giovani. L'Esercito non riesce infatti a raggiungere la quota di 8mila nuove reclute l'anno, con il risultato di avere una forza armata con un'età media sempre elevata. E tra le cause di questa disaffezione alle stellette, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina, in audizione alla commissione Difesa della Camera, cita "i mutamenti educativi che la nostra società sta vivendo e che comportano una certa difficoltà dei giovani a confrontarsi con l'autorità e ad adattarsi ad una stile di vita più rigoroso e disciplinato".

Accade così che negli ultimi anni è quasi raddoppiato il numero del personale che, affluito nei reggimenti volontari, presenta le proprie dimissioni nei primi 15 giorni, "senza avvenimenti particolari". Una dinamica, secondo il generale, "da correlare verosimilmente al fatto che i giovani non sono abituati ad un regime di vita più rigoroso e disciplinato".