A Roma manifesto di 250 metri quadri contro l'aborto

"A Roma in via Tiburtina, è stato affisso il più grande manifesto pro life d'Italia (250 metri quadri), che ha come protagonista Michelino a 11 settimane dal concepimento e lo slogan: 'Cara Greta se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo. #Scelgolavita".

Lo annunciano l'associazione Pro Vita e Famiglia, autori del cartellone choc, sottolineando come l'affissione arrivi poco dopo la "vittoria" di Pro Vita davanti al Tar sui manifesti anti-aborto che il sindaco di Magione aveva fatto rimuovere "con delle assurde motivazioni e in violazione dell'articolo 21 della Costituzione". "Noi scegliamo Michelino, ci battiamo per la vita di tutti, senza discriminazioni in base all'età o alla fase di sviluppo. Non ci fermeranno", affermano Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente anche del Congresso Mondiale delle Famiglie, annunciando che saranno presenti all'appuntamento del mondo pro life del 18 maggio, la Marcia per la Vita, che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 14.