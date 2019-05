Maltempo, allerta rossa in E-R per piene

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - In Emilia-Romagna l'allerta meteo è stata elevata a rossa per il passaggio delle piene nei fiumi da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura emiliana centrale e orientale. La criticità rossa, spiega l'Arpae, è relativa al transito della piena in Secchia e Panaro, negli affluenti di destra del Reno e in tutti i fiumi romagnoli.

Estesa a domani l'allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla per vento su costa ferrarese e romagnola. Attesa bora con intensità di 60-65 chilometri orari e raffiche fino a 90 chilometri orari.

Dalla notte scorsa sono al lavoro sul territorio circa 200 volontari oltre a vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, personale Aipo. Al momento "gli argini" di fiumi e torrenti "hanno tenuto abbastanza", ha detto all'ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell'Agenzia di protezione civile dell'Emilia-Romagna, ma l'acqua al loro interno è ancora "molto alta".