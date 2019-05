Già in piena a Cesena, tra poche ore il Savio toccherà Ravenna. Il sindaco Michele de Pascale invita per questo la popolazione a non uscire di casa e di rimanere possibilmente ai piani alti delle abitazioni. L'invito è anche a non effettuare spostamenti se ci si trova in luogo sicuro, a meno che non sia strettamente necessario per motivi urgenti e indifferibili. Non si esclude la chiusura dei ponti sul fiume.